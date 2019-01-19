Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçi' Dolandırıcılığında 16 Kişi Tutuklandı

Genç Çiftçi' Dolandırıcılığında 16 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Çiftçiyi ve devleti zarara uğratmaya çalışan şebekeye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Genç Çiftçi' Dolandırıcılığında 16 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Çiftçiyi ve devleti zarara uğratmaya çalışan şebekeye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi'ni suistimal ederek, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak- vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Ardahan'da başlatılan soruşturma kapsamında 6 ilde başlatılan operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 28 şüphelinden 16'sı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Ardahan, Genç, 3. Sayfa
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