Genç Doktor Adayı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi