Genç Girişimcilere Destek Protokolü İmzalandı

Genç Girişimcilere Destek Protokolü İmzalandı
12.01.2026 16:20
Milli Eğitim Bakanlığı, KGF ve Halkbank, gençlerin girişimciliğini desteklemek için protokol imzaladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında imzalanan 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmaları ve mezuniyet alanlarında istihdam edilmeleri teşvik edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, KGF ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında genç istihdamını desteklemek amacıyla 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin kendi işlerini kurmaları ve KOBİ'ler bünyesinde mezun oldukları alanda istihdam edilmelerini desteklemek üzere elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşılması amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup kendi alanında iş kuran girişimcilerin ve mezunları alanında istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak için KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL bütçe ayrılması öngörülüyor.

'100 ÖĞRENCİDEN 43'Ü MESLEKİ EĞİTİMDE'

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hem müsteşar olarak bakanlıkta çalıştığı dönemde hem de bakan olduktan sonraki dönemde üzerinde en çok kafa yorduğu alanlardan bir tanesinin mesleki ve teknik eğitimi olduğunu vurgulayarak, "2025-2026 itibarıyla 100 ortaöğretim öğrencisinden 43'ünün mesleki ve teknik eğitimi tercih ettiği bir noktaya geldik. Neler yapıldı? OSB içinde ve dışındaki mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarına hazineden teşvik ödenmesi, ihtiyaç duyulan nitelikli eleman alanlarının tespit edilerek, o alanlarda eğitim öğretimin teşvik edilmesi, ardından öğrencilerin eğitim kademelerine göre, pozisyonlarına göre, ustalık ve kalfalık durumlarına göre asgari ücretin yüzde 30'u ve yüzde 50'si oranında ücretlendirilmesi. Ardından çocuklarımızın işbaşı eğitimlerinin teşvik edilmesi ve işbaşı eğitimleri esnasında, stajları esnasında işyeri kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması ve hepsinden de önemlisi tüm bunları yaparken de teorik ve 'ben bilirim' mantığıyla yaklaşan merkeziyetçi bir mantıkla değil tam tersine sahayı dolaşarak ticaret odaları, sanayi odaları, meslek örgütleri, il istihdam kurulları, ilgili ve yetkili kimler varsa konuşarak ne tür nitelikte elemana ihtiyaç duyulduğu, Türkiye'nin kalkınma yapılması açısından ne, hangi alanlarda uzmanlaşmış elemanlara ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Bunların en iyi şekilde eğitim alabilecekleri ortamlar, hem fiziki ortamlar hem teknolojik ortamlar oluşturuldu" dedi.

'GİRİŞİMCİLİKLERİ DESTEKLENECEK'

Bakan Tekin, "Kredi Garanti Fonu ve Halkbank, meslek ve teknik eğitimi alan çocuklarımızın eğitimlerinden sonra kendi iş ile ilgili meslekleri ile ilgili girişimciliklerini destekleyebilecek güzel bir etkinliğin içerisine girdik. Hem genç girişimcilerin desteklenmesi hem bu anlamda nitelikli bir biçimde yetişmiş gençlerin desteklenmesi ülke açısından millet açısından çok faydalı birer girişim. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

