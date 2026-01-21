Genç İHH 2025'te On Binlerce Gençle Buluştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının gençlik kuruluşu Genç İHH, 2025 yılında pek çok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle on binlerce gençle buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Genç İHH, geçen yıl konferanslar, seminerler, kitap tahlilleri, yürüyüşler, basın açıklamaları, resim sergileri, stant çalışmaları ve atölyeler düzenleyerek birçok farklı alanda çalışmalarda bulundu.

Teşkilat çalışmaları kapsamında 65 il, 2 ülke ve 104 üniversitede eğitim, sosyal faaliyet ve farkındalık çalışmaları yürüten Genç İHH, eğitim çalışmaları çerçevesinde 3 farklı alanda yaz kampları düzenledi.

Genç İHH'nin Psikososyal Destek Kampı'na 39 üniversite öğrencisi katıldı. Girişimcilik Kampı ise 36 kişinin katılımıyla düzenlendi. Teknoloji alanında çeşitli seminer ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği Teknopark Kampı'nda da 41 öğrenci yer aldı.

Gençlerin İslami İlimler alanındaki bilgilerini artırmaları amacıyla düzenlenen Davetçi Okulu programı, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa'da düzenlendi. 14 hafta süren programa 133 genç katıldı.

Filistin halkına destek programları

Yıl boyunca Filistin halkına yönelik süregelen işgal, abluka ve insan hakları ihlallerine yönelik ülke genelinde kapsamlı farkındalık çalışmaları yürütülürken, gerçekleştirilen etkinliklerde kamuoyunun dikkatinin Filistin'de yaşanan işgale çekilmesi, mazlum halkla dayanışmanın güçlendirilmesi ve uluslararası toplumun sorumluluk almaya davet edilmesi hedeflendi.

Üniversite Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Türkiye genelinde 14 ilde faaliyet gösteren Psikososyal Destek (PSD) ekiplerine yönelik "Psikososyal Destek Nedir?" temasıyla okuma programları düzenlendi. 4 haftalık Anne-Çocuk Duygu Atölyesi'nin ilk 3 hafta eğitimleri tamamlandı.

Bu süreçte psikolog ve ruh sağlığı alanlarında eğitim gören 8 oyun ablasının desteğiyle toplam 35 çocuk ve annesine ulaşılarak duygu farkındalığını güçlendirmeye yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Ayrıca Psikoloji, PDR, Sosyoloji ve Sosyal Hizmet bölümlerinde eğitim gören 30 üniversite öğrencisinin katılım sağladığı 12 haftalık çocuk psikolojisi okumaları, 4 modül halinde yürütülen kitap tahlilleri, uzman psikologlar tarafından verilen seminerler ve atölye çalışmalarıyla tamamlandı.

Üniversite öğrenci topluluklarının akademik, teknolojik, sosyal ve toplumsal fayda odaklı çalışmalarını destekleyen ÜNİDES programı kapsamında İyiliğin Geleceği kulüpleri aracılığıyla 7 farklı ilde yürütülen 9 proje destek almaya hak kazandı.

Balat Medya ve Sinema Akademisinin paydaşları arasında yer alan Genç İHH'nın mesleki gelişim alanındaki çalışmaları kapsamında ise sinema ve medya alanlarına ilgi duyan ve ilgili bölümlerde eğitim gören 96 öğrencinin katılımıyla akademi programı gerçekleştirildi.

Öğretmen Akademisi de online, yüz yüze ve uygulamalı atölyelerle 12 ilde düzenlendi. Genç İHH'nın bir diğer akademisi olan İnsani Diplomasi Akademisi'nde ise 80 kişi programa kabul edilirken, süreci başarıyla tamamlayan 31 kişiye sertifika verildi. 8 hafta süren eğitimler kapsamında Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen "Savaş" temalı sempozyuma da katılım sağlandı.

Cami buluşmaları

Genç İHH Lise Komisyonu tarafından 22 ilde 35 hafta boyunca devam eden Pusula Genç isimli etkinlik düzenlendi. 668 öğrencinin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim eğitimleri, haftalık dersler ve sosyal faaliyetler gerçekleşti. 30 Kasım'da düzenlenen etkinlikte, 52 ilde 3 bin 200 liseli sabah namazında camilerde buluştu.

Genç İHH Ortaokul Komisyonunca 2025 yılı boyunca eğitim ve sosyal gelişimi destekleyen programlar yürütüldü. Muhabbet Okulu ile kış döneminde 17 ilde 229 öğrenciye, yaz döneminde 35 ilde 4 bin 200 öğrenciye ulaşıldı. Kitap tahlili programları 24 ilde 461 öğrencinin katılımıyla düzenlenirken, diğer eğitim faaliyetleri 13 ilde 893 öğrenciyle hayata geçirildi. Sosyal faaliyetler kapsamında da 26 ilde 842 öğrenci çeşitli etkinliklere katıldı.

İHH Çocuk Birimi tarafından 2025 yılında camilerde 4 buluşma gerçekleştirildi. 43 ilde düzenlenen cami buluşmalarına 8 bin 900 çocuk katıldı. Ramazan ayının heyecanı, 41 şehirde 25 bini aşkın çocukla birlikte yaşandı. Ramazanın ruhunun sokaklara taşınması amacıyla 18 ilde 3 bin çocuğun katılımıyla fener alayı yapıldı.

İHH Çocuk, Filistin davası konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 6 bin 150 çocukla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirdi.

Genç İHH Aktif Gençlik Birimi, 18-25 yaş aralığındaki açık öğretim üniversiteye devam eden, medrese ve benzeri kurumlarda eğitim alan öğrenciler, mezunlar ve çalışanlara yönelik birçok faaliyette bulundu. Birim, açık öğretim sınavı, KPSS ve üniversite sınavlarında okul bahçelerinde emanet masaları kurdu. Sınava giren öğrencilerin eşyalarının ücretsiz olarak sınav bitimine kadar emanet alındığı çalışma, 16 ilde toplam 23 sınavda uygulandı.

Genç İHH Aktif Gençlik Birimi, 2025'te 15 ilde 25 medrese ve Kur'an kursu ziyaret ederek ders halkaları kurdu ve çeşitli faaliyetlerde bulundu. Ramazan ayında İftara 5 Kala, Bir Pabuç Mutluluk, Vefa İftarları, Çat Kapı İftar gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Programlar, 39 ilde uygulandı.

Bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yapıldı

Genç İHH Akademi ve Teknoloji Organizasyon Merkezi (ATOM), 2025 yılında gençlerin bilim, teknoloji ve düşünceyle kurduğu bağı güçlendirmek amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda 97 kişinin katılımıyla Bilimsel Sohbet Oturumları ile İslam ve Bilim Akademisi düzenlendi.

Okuma ve analiz kültürünü güçlendirmek amacıyla makale ve kitap tahlilleri yapılırken, uygulamayı öğrenmeyi önceleyen TeknoBilim ve TeknoGenç atölyeleri gerçekleştirildi. İletişim ve ifade becerilerini geliştirmeye yönelik yürütülen Speaking Club çalışmaları, 367 katılımcıyla en yaygın faaliyetlerden biri olurken, teknik yetkinliği artırmak amacıyla verilen python ve drone eğitimleri düzenlendi.