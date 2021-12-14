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Genç kadını sokak ortasında öldürmüştü: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm - Son Dakika

Genç kadını sokak ortasında öldürmüştü: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm

14.12.2021 15:05

Şanlıurfa'da evlilik teklifini reddeden Suriye uyruklu 22 yaşındaki Selva El Hinedi'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ayad El Hasan, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde "Selva'yı seviyordum, birkaç kez teklifte bulundum ama kabul etmedi. Dün sabah yeniden teklif ettim ama yine kabul etmedi. Bunun üzerine deliye döndüm" dedi.

Suriye'nin Deyrizor kentinden 9 yıl önce Türkiye'ye gelerek Şanlıurfa'ya yerleşen 1 çocuk annesi Selva El Hinedi, dün sabah tercüman olarak çalıştığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için evden çıktı. Hinedi, bir süre sonra sokakta kağıt toplayıcılar tarafından sırtından ve göğsünden bıçaklanmış olarak bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hinedi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selva'nın evlilik teklifini kabul etmediği için Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştığı Ayad El Hasan'ı, Hayati Harrani Mahallesi'nde gizlendiği evde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Genç kadını sokak ortasında öldüren zanlının ilk ifadesi: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm

"BİRKAÇ KEZ TEKLİFTE BULUNDUM"

Gözaltına alınan şüpheli, polisteki sorgusunda, "Selva'yı seviyordum ve evlenmek istiyordum. Birkaç kez teklifte bulundum ama kabul etmedi. Dün sabah yeniden teklif ettim ama yine kabul etmedi. Bunun üzerine deliye döndüm ve 'benimle evlenmezsen seni öldürürüm' dedim. Yine olumsuz yanıt verince Selva'yı bıçakladım. Amacım sadece onunla evlenmekti, çok pişmanım" dediği belirtildi.

Genç kadını sokak ortasında öldüren zanlının ilk ifadesi: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YALNIZ KALDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayad El Hasan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu arada Selva'nın cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi. Selva'nın 4 yaşındaki çocuğunun ise devlet korumasına alınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Genç kadını sokak ortasında öldürmüştü: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa, Evlilik, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadını sokak ortasında öldürmüştü: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kadını sokak ortasında öldürmüştü: Evlilik teklifimi reddetti, deliye döndüm - Son Dakika
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