Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü - Son Dakika
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Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü

23.05.2022 13:39
Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki genç çiftin piknik günü faciayla bitti. Sarıcan ve Öncül çifti piknik dönüşü, Recep Sarıcan'ın mola sırasında düşmesi üzerine korkunç bir olay yaşadı. Sarıcan'ın yardım çığlığına konuşan Seval Öncül uçurumdan düştü, genç kadının cansız bedenine ancak sahil güvenlik ekipleri ulaşabildi.

Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde turizm çalışanı Seval (25) - Ali Öncül çifti, arkadaşları Recep-Yasemin Sarıcan çifti ile piknik yapmaya gitti.

ARKADAŞINA YARDIMA GİDERKEN UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Akşam dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için aracından indi. İddiaya göre, kenardaki tel çiti geçen Sarıcan, bir anda dengesini kaybederek düştü. Yasemin Sarıcan'ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali-Seval Öncül çifti de durdu. Arkadaşının çığlıkları üzerine, Recep'in düştüğü yere yardıma giden Seval Öncül, yaklaşık 80 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Recep Sarıcan iki bacağı kırık şekilde hastaneye kaldırıldı. Seval Öncül'ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler sahil güvenlikten destek istedi. Sahil güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Öncül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Güçlükle bulunduğu yerden alınan Öncül'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Kumluca'ya götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Kumluca, Turizm, piknik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü - Son Dakika


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