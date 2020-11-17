Genç kadınının şüpheli ölümü - Son Dakika

Genç kadınının şüpheli ölümü

MALATYA - Malatya'da rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Keşif Sokak'ta bulunan yakınlarının yanına ziyarete geldiği ileri sürülen Medine T. burada rahatsızlanınca Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre müşahede altında tutulan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümü şüpheli bulunan genç kadının cenazesi hastane morgundan alınarak otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Medine T.'nin yakınlarının ikametinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.