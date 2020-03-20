Genç kız marketi kundakladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Genç kız marketi kundakladı - Son Dakika

Genç kız marketi kundakladı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir genç kız, marketi kundaklayıp kayıplara karıştı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir genç kız, marketi kundaklayıp kayıplara karıştı.


Alınan bilgiye göre, olay Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı üzerinde bulunan markette meydana geldi. Market sahibinin oğlu Y.E.T.'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen soyadı öğrenilemeyen Yaren adlı genç kız, markete geldi. Genç kız, iş yerinin dışarısında bulunan gıda ve temizlik maddelerinin üzerine döktüğü benzini çakmakla yaktı. Kısa sürede yangına müdahale eden market sahibi ve çalışanları alevleri büyümeden söndürdü. Genç kız kayıplara karışırken, olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:43 Kaynak: İHA

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