Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

11.03.2026 12:47
Anne ve babası boşanan bir genç kızın annesiyle yaptığı mesajlaşma büyük yankı uyandırdı. Annesinin yeniden evleneceğini söyleyerek kızını babasına göndermek istediği ve "Eşyalarını bavulla kapının önüne koydum" ifadelerini kullandığı mesajları okuyanların yüreğini dağladı.

Anne ve babası boşanan bir genç kızın annesiyle yaptığı mesajlaşma boğazları düğümledi. Genç kızın paylaştığı mesajlarda, annesinin bir hafta sonra evleneceğini söyleyerek onu babasına göndermek istediği ifadeler yer aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan mesajlarda annenin kızına, "Bir haftaya Burak abinle evleniyorum. Aynı evde kalmanız mantıklı olmaz, zaten eşim de istemiyor." dediği görüldü.

"BİRAZ DA BABAN BAKSIN, BENİM DE HAYATIM VAR"

Mesajların devamında annenin, "Bu kadar babam babam diyorsun, o zaman baban baksın sana. Benim de bir hayatım var." ifadelerini kullandığı yer aldı.

"BAVULUNU KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"

Genç kızın paylaştığı yazışmalarda annenin ayrıca eşyalarını bavula koyduğunu belirterek, "Eşyalarını bavulla kapının önüne koydum. Geldiğimde bavulların olmasın lütfen." dediği görüldü.

"Sadece coğrafya değil, aile de kaderindir" notuyla paylaşılan mesajlaşma kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı genç kıza destek mesajları gönderdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yavuz_can651990 yavuz_can651990:
    seninde Burak abininde 29 0 Yanıtla
  • Reis Reis Reis Reis:
    Vicdansız, merhametsiz... 22 0 Yanıtla
  • ersanozcann42 ersanozcann42:
    buyur işte. sonra küfürün adı günah. ?? 12 0 Yanıtla
  • Omer Omer :
    Rabbim hayırlı evlat versin diyoruz ya hep, rabbim hayırlı anne baba da nasip etsin. Hayırlı anne ve babalar olabilmeyide nasip etsin. Hayat bu, ciğerini kapının önüne koyarsında bir bakmışsın kimsesizler mezarlığına konuvermişsin. 11 0 Yanıtla
  • 4w4wvttvdy 4w4wvttvdy:
    yalan haber 1 0 Yanıtla
