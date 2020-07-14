Genç Kızılay gönüllülerinden 15 Temmuz şehitleri için "Demokrasi Nöbeti" - Son Dakika

Genç Kızılay gönüllülerinden 15 Temmuz şehitleri için "Demokrasi Nöbeti"

Genç Kızılay gönüllüleri,15 Temmuz şehitleri için Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği'nde demokrasi nöbeti tuttu.

Genç Kızılay gönüllüleri,15 Temmuz şehitleri için Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği'nde demokrasi nöbeti tuttu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınındaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında bulunan Kızılay Ağadere Müzesi'nde anma programı düzenlendi.

Genç Kızılay gönüllülerince gerçekleştirilen program, şehitliğin girişindeki Sonsuzluk Yolu'nda başladı.

Yaklaşık 50 genç, ellerinde meşalelerle 15 Temmuz şehitleri için saygı yürüyüşü yapıp ardından demokrasi nöbeti tuttu.

Genç Kızılay Çanakkale İl Başkanı Mesut Kaman, burada yaptığı konuşmada, 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin merhamet çınarı Türk Kızılay'ın da iftiharla dolu 152 yılı geride bıraktığını ifade eden Kaman; "Çanakkale'de Hilal-i Ahmer Ağadere Ağır Mecrühin Hastahanesi'nin faaliyet gösterdiği alanda açtığı Ağadere Müzesi'nde demokrasi nöbetimizi sürdürüyoruz. Yüz yıl önce Ağadere'de akan kanlar ve kaybedilen canların 15 Temmuz'da yeniden yeşeren devletimizin can suyu olduğunu hatırlatarak sadece askerimizin değil bir milletin tedavisinin gerçekleştiği bu topraklarda Genç Kızılay gönüllüleri olarak tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Genç Kızılay gönüllülerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlediği program fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Çanakkale, Kızılay, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:18 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç Kızılay gönüllülerinden 15 Temmuz şehitleri için 'Demokrasi Nöbeti' - Son Dakika
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