Genç Kızılaycılardan özel öğrenciler için özel sınıf - Son Dakika

Kızılay Kayseri Şubesi, Genç Kızılay Kayseri ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genç Kızılay Topluluğu, Talas Sahra-Galip Özsan Ortaokulu'nda özel eğitim sınıfı hazırladı.

Genç Kızılay Erciyes Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda özel öğrencilerin kaynaşması adına devlet okullarında bulunan orta düzeyde engelli çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için Kızılay Kayseri Şubesi tarafından çeşitli malzemeler temin edilerek özel eğitim sınıfı oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Genç Kızılay Topluluk Başkanı Melih Kamış, iyilik olan her yerde bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Özel öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını amaçladıklarını aktaran Kamış, "Gönüllü arkadaşlarımızla özenle sınıfımızı yerleştiriyoruz. Bizlere bu fırsatı veren Kızılay Kayseri Şubemize ve Sahra-Galip Özsan Ortaokulu yönetimimize yürekten teşekkür ederim. Kızılaycılar olarak bizler iyiliklere her zaman devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.