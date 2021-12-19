Genç Muhafızlar Hafızlık yarışması il finali Suluova'da yapıldı - Son Dakika

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması, Amasya'daki 4 imam hatip ortaokulu ve 5 imam hatip lisesinin katılımı ile yapıldı.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen yarışmada, hafızlık müessesesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Hafızların başlarının tacı olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Gençlerimizin yarışmadan ziyade bizlere sunmuş oldukları Kuran ziyafetini dinledik. Kur'an-ı Kerim'i asırladır günümüze taşıyan geleneğin temsilcileri olarak gördüğüm öğrencilerimizin Rabbim sayılarını artırsın, kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl genelinden 9 okul öğrencisinin katıldığı yarışmanın lise bölümünde Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Ekici, ortaokul bölümünde ise 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Emin Taşçı birinciliği elde etti.

Dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince çeşitli hediyeler verildi.