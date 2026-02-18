Genç Mühendisler İçin Sektörel İşbirliği - Son Dakika
Genç Mühendisler İçin Sektörel İşbirliği

18.02.2026 12:53
İMDER ve İSDER, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile sektörel işbirliği adımları attı.

(İSTANBUL) - Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İSDER), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa IUC-Racing takımıyla bir araya gelerek sektörün istihdam ihtiyacına yönelik işbirliği adımları attı.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İSDER), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Makine Mühendisliği Teknolojileri Kulübü bünyesindeki IUC-Racing takımı öğrencileriyle buluştu. Sektörün istihdam ihtiyacına çözüm üretmek ve genç mühendis adaylarını desteklemek amacıyla İMDER & İSDER Genel Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada akademik bilgiler ile sektörün dinamikleri ve gelecek vizyonu bir araya getirildi.

2021 yılında kurulan IUC-Racing, uluslararası mühendislik yarışması Formula Student için hazırladıkları projeyi tanıttı. Yaklaşık 3 yıllık AR-GE sürecini başarıyla tamamlayan ve 2025 yılı itibarıyla üretim aşamasına geçen takım, özellikle sürdürülebilir enerji çözümleri ve elektrikli araç geliştirme odaklı çalışmalarıyla dikkati çekti.

Sektörel tecrübe öğrencilerle paylaşıldı

Etkinlikte öğrencilere hitap eden İMDER & İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, birlik üyesi firmaların ürettiği ve ticaretini gerçekleştirdiği iş ve istif makinalarının teknolojik altyapısını anlattı. Sektörün küresel ölçekteki yerini ve gelecek vizyonunu paylaşan Yiğit, öğrencilerin sektöre yönelik sorularını da yanıtladı. Yiğit ayrıca; iş ve istif makinaları sektörlerinin sunduğu dinamik yapının, genç mühendisler için stratejik ve gelecek vadeden bir kariyer rotası olduğunu belirtti.

Toplantıda IUC-Racing takımı öğrencileri, üretim aşamasına geçen projelerini sunarak İMDER ve İSDER ile olası işbirliği alanlarını görüştü. Projeleri ilgiyle takip eden Yiğit, birlik üyesi firmaların bu teknik çalışmalara katkı sağlaması noktasında koordinasyon yürüteceklerini ve sektörel işbirliği imkanlarını değerlendireceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Güncel, Son Dakika

14:11
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
Cem Uzan'ı yıkan karar
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
