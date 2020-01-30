Genç mühendislerden rüzgarda yerli üretime destek

Rüzgar sektöründe yerli üretime katkı sağlamak amacıyla daha önce farklı firmalarda çalışan Türk mühendisler, kurdukları Trio Composites adlı şirketle Türkiye'de üretilmeyen rüzgar santrali ekipmanlarını İzmir'de üreterek hem iç piyasaya hem de ihracata katkı sağlamayı hedefliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde 700 metrekare kapalı alana sahip fabrikada üretim çalışmalarına başlayan mühendisler, Türkiye'de üretilmeyen ve rüzgar sektörünün ihtiyaç duyduğu kompozit ürünlerin hem prototipini oluşturacak hem de seri üretimini yapacak.

Trio Composites Yönetici Ortağı Martı Yıldırım, AA muhabirine, İzmir'de kompozit alanında alt tedarikçi olarak rüzgar sektörüne üretim yapan iki kuruluştan biri olduklarını belirterek, "Rüzgar sektöründe geçen sene aldığımız projeler üzerinden 30 bin parça kompozit flanş, Meksika, Çin ve Danimarka'ya ihraç edildi. Geçen sene itibarıyla yaklaşık 15 bin parçayı Meksika'ya ihraç ettik. Bu sene bu rakam 25 bin dolaylarında olacak." dedi.

Enerji sektöründe varlıklarını daha da genişletmeyi hedeflediklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'de hali hazırda üretilmekte olan bir parçayla ilgilenmiyoruz. Enerji sektörüne, yeni tasarlanan parçalarla destek vermek istiyoruz. Rüzgar türbinlerinde ihtiyaç olan yardımcı veya ara elemanları üretmeyi hedefliyoruz. Örneğin kanadın üzerinde yer alan susturucu denilen parçanın Türkiye'de üreticisi yok. Şu anda biz iki farklı prototip üretme aşamasındayız. Bu hafta içerisinde inşallah prototipleri üretip, denemenin ardından seri üretime geçeceğiz. Ana üretici firmalar ile temastayız. Üretmekte olduğumuz ya da üretebileceğimiz malzemelerle global olarak hizmet vermek istiyoruz. Alt tedarikçi olarak, önümüzdeki 5 sene içinde yüzde 20'lik bir pazar payı hedefliyoruz."

"Türk mühendisler bugün kendi girişimlerini kuruyor"

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz da İzmir'in artık sadece yatırım çeken bir şehir değil, kendi yatırımcısını da yetiştirebilen bir şehir pozisyonunda olduğunu söyledi.

Daha önce uluslararası firmalarda çalışan Türk mühendislerin bugün kendi girişimlerini kurduklarını belirten Yavuz, "Yabancı sermayeli firmaların yatırımları hız kesmeden devam ediyor, bir kısmı da önümüzdeki dönem yatırım yapmak üzere hazırda bekliyor. Birçok yerli firma ise yatırımlarını genişletiyor, üretim kapasitelerini artırıyor ve yabancı sermayeli firmalar ile ortaklıklar kuruyor. Bu yatırımlar sayesinde rüzgar türbinlerinin tüm ana bileşenleri artık İzmir'de üretilebiliyor." dedi.

Yavuz, İzmir'de rüzgar sektöründe "know-how" transferinin başarılı örneklerini görüyor olmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Ajans olarak biz de bu ve benzeri girişimcilerimizin ve mevcut yatırımcılarımızın her zaman yanındayız. Bu anlamda Yatırım Destek Ofisimiz İzmir'de yatırım planlayan veya yatırımlarını genişletmek isteyen tüm yatırımcılara ücretsiz kamusal yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaya devam ediyor." diye konuştu.