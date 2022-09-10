15 Yaşındaki Piyanist Can Saraç, St. Petersburg ve Moskova'da Solo Konser Verdi

Genç piyanist Can Saraç, 29 ve 30 Ağustos'ta Rusya'nın St. Petersburg şehri ve başkent Moskova'da solo konser verdi. 15 yaşındaki Saraç'ın konserlerini Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu da izledi.

Türkiye'nin genç yeteneği 15 yaşındaki piyanist Can Saraç, Moskova ve St. Petersburg'ta solo konserler verdi.

Türk Hava Yolları'nın sponsor olduğu konserlerde Saraç'ı, Türkiye'nin Rusya'daki bürokratları da takip etti. Genç piyanistlerle konserler düzenleyen Pianissimo'nun davetlisi olarak 29 Ağustos'ta St. Petersburg'da bulunan ünlü Hermitage Museum'daki Saraç'ın solo konserine Rusya'dan ve Türkiye'den müzikseverlerden yoğun bir ilgi geldi.

Saraç'ın konserlerine Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu ve Başkonsolos Yardımcısı Akgün Bor, Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da katılarak genç yeteneğe destek verdiler. Saraç adına başkonsoloslukta bir resepsiyon da düzenlendi.

Saraç, 30 Ağustos akşamı ise başkent Moskova'da modern sanatlar müzesi olan "GES-2" House of Culture'da solo konser verdi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın 9 yıldır öğrencisi olan Can Saraç, geçtiğimiz sene Münih Konservatuvarı/ Hochschule für Musik und Theater München'in sınavlarını geçerek bu okulda okumaya hak kazanan en genç Türk piyanist olmuştu. Saraç, Prof. Michael Schäfer'in öğrencisi olarak Münih Konservatuvarı'ndaki eğitimini başarıyla devam ettiriyor.