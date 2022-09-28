Piyanist Lal Karaalioğlu yarın konser verecek - Son Dakika
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Piyanist Lal Karaalioğlu yarın konser verecek

28.09.2022 17:14
Piyanist Lal Karaalioğlu yarın konser verecek

Genç piyanist Lal Karaalioğlu, Notre-Dame de Sion Lisesi'nde yarın akşam konser verecek.

Genç piyanist Lal Karaalioğlu, Notre-Dame de Sion Lisesi'nde yarın akşam konser verecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Sonata KV.333 No.13 B-flat majör" eseriyle konsere başlayacak 24 yaşındaki sanatçı, Frederic Chopin'in "Ballade Op.23 No.1", "Nocturne Op.62 No.1", "Barcarolle Op.60", "Mazurkas Op.59" ve "Scherzo Op.31 No.2" eserlerini yorumlayacak.

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Kaynak: AA

Sonata, Mozart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Piyanist Lal Karaalioğlu yarın konser verecek - Son Dakika

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