Genç, projeleri için bakanlıklardan destek istedi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.



TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Okan İbiş ve İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş'ı ziyaret eden Başkan Genç, Ortahisar'a yapılacak proje ve hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.



İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş ile görüşen Başkan Genç, Ortahisar Belediyesi'nin kredibilitesi en yüksek belediyelerden biri olduğunu söyledi. Başkan Genç, yeni faaliyet döneminde Ortahisar'da yapılacak olan Boztepe Ahi Evran Kentsel Tasarım Projesi(Boztepe Seyir Terası, kültür rotası ve yürüyüş yolu) ve Tünel Akvaryum ile ilgili destek istedi.



Projelerin hayata geçirilmesi için İller Bankası'nın desteğinin şart olduğunu dile getiren Başkan Genç, "Belediyemizin finansal anlamda gelir ve gider dengesi oldukça iyi durumda. Hizmet ve projelerimizi finansal kabiliyetimizi gözeterek, tabiri caizse ayağımızı yorganımıza göre uzatarak hayata geçiriyoruz. Ortahisar Belediyemizin bu anlamda kredibilitesinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. İller Bankası'nın desteğiyle birçok projemizi hayata geçirdik. Sağlanan kredilerin geri ödenmesinde de herhangi bir zorluk ya da gecikme durumu olmadı... Dolayısıyla bu da bizim kredi ve finans kaynaklarına ulaşma noktasında elimizi oldukça rahatlatıyor. İller Bankası genel müdürüne ve sizlere bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Projelerimizin hayata geçirilmesi için finansal destek şart... Bundan sonra taahhüt ettiğimiz projelerin gerçekleştirilmesi için İller Bankası'ndan finans desteği sağlayacağız" diye konuştu.



" Pelitli'de yer teslimatı yapılıyor"



TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşen Başkan Genç, TOKİ ile ortaklaşa yürütülen Pelitli Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerine yer teslimatının yapıldığını belirterek, "Pelitli'de bütün Trabzon'a örnek teşkil edecek bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdik. Trabzon Uluslararası Havalimanı çevresini çarpık yapılaşmadan kurtararak, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlarıyla birlikte ilçemize yeni bir ticaret merkezi kazandırdık" şeklinde konuştu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Okan İbiş ile de görüşen Başkan Genç, Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin 2. ve 3. etabının bakanlık tarafından üstlenilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Genç, "Belediyemiz projenin 1. etabını tamamladı. Çok güzel, tarihi dokuyu ve eski çarşı kültürünü ön plana çıkaran bir proje oldu. Projenin 2. ve 3. etabını da Kültür Bakanlığımız tarafından yapılacak. Bundan son derece mutluyuz. ve bir kez daha sayın bakanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kemeraltı, Trabzon'da ticaretin kalbinin attığı kadim bir yer. Burayı da bakanlığımızın desteğiyle tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden ele alarak ilçemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON