Genç Sanatçı Göktürk Alfabesini Yeniden Hayatlandırıyor

24.01.2026 11:32
Kazak sanatçı Nurkoja Bauırjanulı, gençlere Türk Runik Yazısını atölyesinde öğretiyor.

Kazakistan'da genç sanatçı Nurkoja Bauırjanulı, atölyesinde düzenlediği derslerle kadim Türk Runik Yazısına (Göktürk/Bitig alfabesi) yeniden hayat veriyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaşayan Bauırjanulı, kurduğu "You.Art" sanat atölyesinde Türklerin en eski alfabesi olarak kabul edilen Göktürk alfabesini öğretiyor.

Ağırlıklı olarak resim ve milli çalgı dombıra eğitimi verilen atölyede, çocuklar ve gençler yalnızca sanatla değil aynı zamanda Türk tarihinin en köklü yazı geleneğiyle de tanışıyor.

Bauırjanulı, AA muhabirine, Göktürk yazısına olan ilgisinin tarihi derinlemesine araştırmasıyla başladığını söyledi.

Göktürk alfabesinin yalnızca bir yazı sistemi değil aynı zamanda Türk kimliğinin, hafızasının ve ortak kültürünün anahtarı olduğunu kaydeden Bauırjanulı, Büyük Türk Kağanlığı döneminde Kıpçaklardan Oğuzlara kadar tüm Türk boylarının bu yazıyı kullandığını hatırlattı.

Bauırjanulı, Orhun-Yenisey yazıtları olarak da bilinen Göktürk alfabesinin sadece taşlara kazınmış bir yazı değil ayrıca tarihi bir kayıt niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk yazıtlarıyla atalarımız kendi tarihlerini kendileri yazdı. Bugün ne yazık ki bu yazıyı bilenlerin sayısı çok az. Oysa bu, bizim öz yazımız." diye konuştu.

2 saatlik derste katılımcıların önce Göktürk yazısının tarihini, harf sistemini ve yazım tekniğini ardından tıpkı eskisi gibi yazıyı taş üzerine kazmayı öğrendiklerini anlatan Bauırjanulı, şunları ifade etti:

"Doğru bir yöntemle anlatıldığında Türk Runik Yazısı sanıldığı kadar zor değil. Genellikle bir-iki saat içinde, 1500 yıl önce yazılmış Orhun yazıtlarını okuyabilir hale geliyorlar. Özellikle Kazakça, Türkçe veya herhangi bir Türk dillerinden birini bilenler bu yazıyı çok hızlı öğreniyor."

Bauırjanulı, derslere daha çok gençlerin ilgi gösterdiğini belirterek, "Gençler köklerini, tarihini merak ediyor." dedi.

Göktürk yazısının Türk halkları arasında iletişimi kolaylaştırabilecek potansiyele sahip olduğuna işaret eden Bauırjanulı, yaklaşık 10. yüzyıldan sonra tamamen unutulan bu yazının yeniden kullanılması gerektiğini savundu.

Bauırjanulı, gelecekte söz konusu dersleri Türk dünyasının farklı ülkelerine taşımak istediğini de dile getirerek, "Bu yazıyı, Türklerden başka kimse tam olarak anlayamaz. Amacım, mümkün olduğunca çok insana öğretmek ve Türk dünyasında yeniden kullanılmasını sağlamak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

