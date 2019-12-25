Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının il finali yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının il finali yapıldı - Son Dakika

Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının il finali yapıldı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının il finali yapıldı.

Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının il finali yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının il finali yapıldı. Final yarışması sonunda Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Ay il birincisi oldu. Hamza Ay bu sonuçla hem okulunu hem de Bilecik'i bölge finallerinde temsil edecek.


Fatih Camii'nde yapılan final programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi, İlçe Milli Müdürü Şube Müdürleri Ömer Kızılkılıç, Mehmet Orhan ve okul müdürleri katıldılar. Jüri olarak İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adnan Arslan, Araştırma Görevlisi Ömer Sazak, Kasımpaşa Camii İmam Hatibi İlyas Dinç ve Şekerci Camii İmam Hatibi Murat Saygın görev yaptı. Yarışma sonunda Hamza Ay birinci olurken Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Sadoğlu ikinci, Pazaryeri Çok Amaçlı Anadolu Lisesi öğrencisi Adem Naici üçüncü oldu.


Yarışmaya ev sahipliği yapan Bozüyük İmam Hatip Lisesi Müdürü Hayrettin Bal, yarışmaya katılan protokol mensupları ve okul yöneticilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Okul olarak il çapında katıldıkları 3 mesleki yarışmada iki birincilik (Ezan okuma ve Kur'an-ı Kerim okuma) bir de ikincilik (hutbe okuma) alarak büyük bir başarıya imza atan öğrenci ve tüm öğretmen ve velilerini kutladı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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