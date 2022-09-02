Genç siber güvenlikçilerin amacı 'terörle mücadele' - Son Dakika
Üye Girişi

Genç siber güvenlikçilerin amacı 'terörle mücadele'

02.09.2022 18:47

- Genç siber güvenlikçilerin amacı 'terörle mücadele' TEKNOFEST KARADENİZ'de 37 bin ekip arasından finale kalan siber güvenlik uzmanı Can Cebeci ve ekibi, geliştirdikleri ASES Siber Atölye Projesi'yle siber alanda terörle mücadele etmeyi hedefliyorlar.

- Genç siber güvenlikçilerin amacı 'terörle mücadele'

SAMSUN - TEKNOFEST KARADENİZ'de 37 bin ekip arasından finale kalan siber güvenlik uzmanı Can Cebeci ve ekibi, geliştirdikleri ASES Siber Atölye Projesi'yle siber alanda terörle mücadele etmeyi hedefliyorlar.

Terörle mücadele için Siber Atölye Projesiyle TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan siber güvenlik uzmanı Can Cebeci, Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda 37 bin ekip arasında finale kalan 10 ekipten biri olma başarısını elde etti. Geliştirdikleri projenin siber milli savunma sisteminde de kullanılabileceğini ifade eden Cebeci, siber güvenlik alanında sektörün elemen ihtiyacının karşılanması için de eğitimler düzenlediklerini söyledi.

"Defansif değil hücum moduna geçmeyi planlıyoruz"

Amaçlarının defansif değil hücum moduna geçmek olduğunu belirten siber güvenlik uzmanı Can Cebeci, "Projemiz eğitim kategorisinde gözüktüğü gibi siber güvenlik eğitimidir. Bir öğrencinin veya bir kurum personelinin sıfırdan alınıp ileri seviyeye kadar getirilmesine yardımcı olur. Siber güvenlik çok çeşitli bir alandır. Ofansif, defansif alanları mevcuttur. Biz kişileri sıfırdan başlatarak ileri seviyeye kadar siber güvenlik eğitimlerini tamamlamasını ve tamamlandıktan sonra istenilen alanda personel yetiştirmek isteyen kuruma ve devlet yerlerine personelleri istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz. Asıl amacımız vatanımızı milletimizi sevdiğimiz için terörle mücadelede, FETÖ'yle mücadelede önde durmak, yurt dışından aldığımız siber saldırılara karşı defansif değil hücum moduna geçmeyi planladığımız için bunları ileriye taşımayı düşünüyoruz" dedi.

Projelerinin özellikleriyle ilgili bilgilendirme yapan Can Cebeci, "Projemiz 16 tane ana kategoriden oluşuyor. Bununla birlikte 16 tane kategorinin 230 tane alt kategorisi var. Bu eğitim platformunun içerisinde 850 tane eğitim videosu mevcuttur. Bununla birlikte kendimizin yazdığı sunum dosyaları, PDF'ler ve evraklar mevcuttur. Öte yandan bir kişiye banka sistemine nasıl siber saldırı yapılır, bu öğretilir. Ondan sonra öğrendiğini yanlış bir işte kullanmaması için banka simülasyonuna siber saldırı yapması öğretilir. Bununla birlikte bir kişi saldırı durumundayken diğer kişide bu saldırıyı önleme komisyonunda bulunur ki bir saldırı nasıl tespit edilir, nasıl giderilir öğrenmesi için. Bu sayede bir bankaya 2 tane personel yetiştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor CVV kodu nedir? Banka Kartlarının CVV kodu nedir, nerede yazar? İşte kart güvenlik kodu detayları... CVV kodu nedir? Banka Kartlarının CVV kodu nedir, nerede yazar? İşte kart güvenlik kodu detayları...
Kaynak: İHA

Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç siber güvenlikçilerin amacı 'terörle mücadele' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:49:07. #1.11#
SON DAKİKA: Genç siber güvenlikçilerin amacı 'terörle mücadele' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement