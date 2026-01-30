Genç Sporcularda Zihinsel Sağlık Riskleri Artıyor - Son Dakika
Genç Sporcularda Zihinsel Sağlık Riskleri Artıyor

Genç Sporcularda Zihinsel Sağlık Riskleri Artıyor
30.01.2026 15:53
Rekabetin artışı, genç sporcuların yeme bozuklukları ve depresyon yaşamasına neden oluyor.

Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Karadağ, çocuk ve gençlik sporlarında artan rekabetin yeme bozuklukları, depresyon, tükenmişlik ve uyku sorunlarını yaygınlaştırdığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, pozitif gençlik gelişimi alanında yapılan araştırmalar, sporun çocuklar ve gençler üzerinde fiziksel, sosyal, psikolojik ve akademik açıdan güçlü etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

Gençlik sporuna katılım, öz saygı, sorumluluk duygusu, iletişim becerileri ve duyguları düzenleme gibi faktörleri geliştiriyor.

Rekabet zihinsel sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duygu Karadağ, son yıllarda gençlik sporunun profesyonelleşmesi ve artan rekabetin, kazanımların yanında zihinsel sağlık risklerini de beraberinde getirdiğine işaret etti.

Yoğun antrenman yükleri, erken uzmanlaşma ve performans baskısının genç sporcularda sorunları artırdığını vurgulayan Karadağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Araştırmalar, genç sporcular arasında yeme bozukluğu belirtilerinin yaygınlaştığını, her dört sporcudan birinin depresyon semptomları bildirdiğini ve yüksek yarışma kaygısının sporu bırakma nedenleri arasında öne çıktığını gösteriyor. Aşırı antrenman ve baskı altında tükenmişlik yaşanabildiği gibi yetersiz ve kalitesiz uyku da hem sportif performansı hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkiliyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Amerikan Spor Hekimliği Derneği ve Uluslararası Spor Psikolojisi Derneği gibi önde gelen kuruluşlar da genç sporcularda zihinsel sağlığın korunmasının erken yaşta başlaması gerektiğine dikkati çekiyor."

Erken dönemde yapılacak tarama, farkındalık ve destek çalışmalarının önemine değinen Karadağ, gençlik sporlarında performans odaklı yaklaşımlar yerine sporcu merkezli, beceri gelişimini önceleyen, keyif ve iyi oluşu destekleyen spor ortamlarının yaygınlaştırılması gerektiğini aktardı.

Karadağ, bu kapsamda antrenörler ve ailelerin aktif rol aldığı, genç sporcuların iyi oluşunu koruyan sistemlerin kurulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Genç sporcular, antrenörler ve ebeveynler için zihinsel sağlık okuryazarlığını artıran eğitim programları, düzenli zihinsel sağlık taramaları ve erken müdahale mekanizmaları atılacak kritik adımlar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

