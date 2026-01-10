Genç Tarımcılar Ülkenin Geleceği - Son Dakika
Ekonomi

Genç Tarımcılar Ülkenin Geleceği

10.01.2026 17:18
Bakan Yumaklı, gençlerin tarımda stratejik rolünü vurguladı, desteklerin süreceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin pek çok üründe dünyada birinci, ikinci, üçüncü sırada olduğunu belirterek, "7 bölgesinde emsalsiz ürünler üretebilecek bir avantaja sahip ülkenin evlatlarıyız." dedi.

Yumaklı, Afyonkarahisar'da termal otelde düzenlenen Tarım Orman Gençlik Konseyi 1. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, gençlerin Türkiye için son derece hayati önemde bir misyon üstlendiğini söyledi.

Genç nüfusun hem rekabet gücü hem de tarım sektörü için anahtar rolde olması açısından önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada çiftçi nüfusu, tarımsal üretim yapan nüfusun yaş ortalaması 60. Dünyada önemli bir üretici konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri'nde 58, Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de bu 57. Çiftçi Kayıt Sistemi'mize kayıtlı çiftçilerimizin yüzde 14'ü sadece genç, yüzde 59'u orta yaşlı, yüzde 27'si ise 65 yaş üstü. Elbette üretimle alakalı engin tecrübeleri inanılmaz deneyimleri, azimleri, o başka bir konu ama burada yaş ortalaması açısından baktığımızda yüzde 25'in 65 yaş olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu, bitkisel üretim içindir. Hayvansal üretim için bu rakamlar biraz daha farklı. Orada biraz daha iyi. Yüzde 23'ü genç çiftçi, yüzde 61'i orta yaşlı ve yüzde 16'sı ise 65 yaş üstü."

Tarımın stratejik öneminin arttığı bu ortamda gençlerin sektördeki varlığının hayati önemine işaret eden Yumaklı, üretimin içinde olmaları için bakanlık olarak akıllı tarım uygulamaları, teknolojik gelişmeler ve yeni nesil tarım metodolojileriyle onları desteklediklerini dile getirdi.

Yumaklı, gençlerin başarılı ve ilham kaynağı olan örneklerini de çoğaltmak gerektiğini belirterek, "Tarım Orman Gençlik Konseyi'mizi de tam da bu noktada hakikaten son derece önemli bir noktada konumlandırdık. 2023'te önceki dönem bakanımız Vahit Bey'in bu konuyla alakalı ne yapabilirizden hareketle desteklemiş olduğu ve hep beraber kurulumunda o imzayı attığımız arkadaşlarımız daha sonra bu olayın inisiyatifini bizden aldılar. Onu başka bir noktaya taşımak adına sadece kendi yaptığınız iş anlamında değil, onu örneklik oluşturması açısından bütün Türkiye'ye mal etme yolunda çok önemli mesafeler katettiniz." diye konuştu.

"Pek çok üründe hakikaten dünyada birinci sıradayız"

Genç çiftçilerin toplumda bilinir ve görünür olmasına katkı sağlayan Anadolu Ajansına teşekkür eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Sizlerin farkında olan ama Tarım Orman Gençlik Konseyi'nde olduğunuzu bilmeyen birçok kişiyle konuştuğumda, 'Türkiye'de işte şu ilde şöyle bir şey gördüm.' diyorlar. Özellikle Anadolu Ajansına buradan teşekkür ediyorum. Mustafa Çalkaya başta olmak üzere sizlerin görünür olması ve yaptığınız işin Türkiye gündemine taşınması anlamında bize çok büyük destek verdiler. İşte onlardan izlenenleri ya da sizin sosyal medyada paylaştıklarınızı ya da TRT ekranlarında paylaşılanları izleyenlerin bana, 'Biliyor musunuz Sayın Bakanım, böyle gençler var? Sizin mutlaka bu gençlerle tanışmanız gerekir.' sözlerini duyduğumda hiçbir şey söylemiyorum, sadece gurur duyuyorum. Gerçekten arkadaşlar, bir çıta vardı, o çıtayı aştınız. Bu, bizim 'Yapın.' dediğimizde yapılabilecek bir şey değil. Bu, sizin tamamen gönlünüzden, yüreğinizden geçtiği şekilde, o birlikteliği sağladığınız şekilde ancak mümkün olabilirdi ve nihayetinde de böyle oldu."

Üreticilere ülke genelinde Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP), TKDK-IPARD Hibeleri, Uzman Eller ve ORKÖY Destekleri ile yüzde 50'den başlayıp yüzde 75'e varan dev hibe paketleri olduğunu anlatan Yumaklı, kırsal kalkınma bütçesinin en az yüzde 20'sini gençlere ve kadın girişimcilere ayırdıklarını bildirdi.

Yumaklı, TKDK-IPARD Çağrıları kapsamında, et, süt, meyve sebze, su ürünleri, yumurta işleme, süt toplama merkezleri, soğuk hava depolarına yönelik gıda işleme alanındaki yatırımlara destek vereceklerini, başvuruların 30 Aralık'tan itibaren alınmaya başlandığını hatırlattı.

Türkiye'nin tarımsal hasıla açısından dünyada 7. sırada olduğuna işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Pek çok üründe hakikaten dünyada birinci, ikinci, üçüncü sıradayız. 7 bölgesinde emsalsiz ürünler üretebilecek bir avantaja sahip ülkenin evlatlarıyız. Değerli arkadaşlar, bunlar sizin eseriniz. Bu sonuçlar sizin. Yani bununla gurur duyuyorsak, ülkemizin bu noktalara gelmesinde bizden öncekilere şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu şimdi yapanlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bunun daha da ileriye götürülmesi için çalışan herkese de minnettarlıklarımızı ifade ediyoruz.

İnşallah sizlerle birlikte bakanlık olarak bu çalışmalarımızı kararlılıkla yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. Sözün özü, gençliğe, geleceğe yatırım. Sizler hepiniz bizim evlatlarımız yaşındasınız ama yaptığınız birçok iş yaş olarak değil, belki imkan olarak güçlü insanların bile yapamayacağı bir noktada. Dolayısıyla hedefler önemli. Bu hedeflere ulaşmak önemli. İnşallah hep birlikte bu hedeflere ulaşacağız."

Gıda arz güvenliği için üreten gençlik

Tarım Orman Gençlik Konseyi Başkanı Enderay Bozbay da konsey çalışmaları hakkında bilgi vererek, üretimde sürdürülebilirliğin ve gıda arz güvenliği için gençlerin üretimde kalmasının şart olduğunu söyledi.

Gençlerin tarım ve ormancılık alanlarında ilgisini artırmanın, gençliğin vizyonuyla etkinliğinden daha fazla faydalanmanın sürdürülebilir üretim için gerekli olduğunu aktaran Bozbay, "Biz de konsey olarak sahadaki genç üreticinin enerjisini, çözüm gücünü, bakanlığımızın hedefleriyle aynı doğrultuda büyütmeyi amaçlıyoruz. Kırsalda yaşamayı güçlendirecek yeni bakış açılarını da yaygınlaştıracak her türlü adımı bu çerçevede çok önemsiyoruz. Konseyimizin 2025 yılı itibarıyla Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonuna geçmesiyle gerçekten çok ciddi ivme yakaladık. Tarım Orman Gençlik Konseyi, Türkiye'nin tarım vizyonuna katkı veren gençlerin emeğini ve sahadaki gücünü sürdürülebilir üretime dönüştüren bir yapıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Türkiye, Gençlik, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

