Genç Ticaret Köprüsü" Toplantısı Yapıldı

Genç MÜSİAD Karabük Şubesi ve Altın Safran Uluslarası Öğrenci Derneğinin ortaklığında yapılan "Genç Ticaret köprüsü" projesi toplantısı Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşti.

Genç MÜSİAD Karabük Şubesi ve Altın Safran Uluslarası Öğrenci Derneğinin ortaklığında yapılan "Genç Ticaret köprüsü" projesi toplantısı Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşti.



Toplantıya Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı, Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Öztürk ve Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Savaş katıldı. Genç MÜSİAD Karabük Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Uluçay, Sektör Kurumları Birim Başkanı Çelen Uygar As, Üniversite Birim Başkanı Ebru Uğurlu ve Altın Safran Uluslarası Öğrenci Derneği Kurucu Başkanı Ergin Akgün proje hakkında bilgiler verdi.



Genç MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay, projenin yabancı uyruklu öğrenciler kapsamında gerçekleştirildiğini ve bu yabancı gençlere kentin ticari anlamda avantajlarını tanıtarak Karabük'ün ihracat ve uluslararası ticaret anlamında potansiyelini yükseltmek amacında olduklarını belirtti.



Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar ise "Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmeye çalıştıkları için Bekir Uluçay öncülüğünde Genç MÜSİAD'a Ergin Akgün öncülüğünde Altın Safran Uluslararası Öğrenci Derneğine çok teşekkür ediyor kendilerine başarılar diliyorum. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak proje bulunmaktan ve elimizden gelen desteği verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz " ifadelerini kullandı. - KARABÜK

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