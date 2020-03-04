Genç yaşta kolon kanseri görülme sıklığı iki kat arttı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu, "Araştırmaya göre genç yaşlarda kolon kanseri görülme sıklığı iki kat, rektum kanseri görülme sıklığı ise dört kat daha fazla bulunmuştur" dedi.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, "Dünya Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bir toplantı düzenledi. Kalın bağırsak kanserinin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun vurgulandığı toplantıda, hastalığın erken tanı ve tedavisi için tarama yöntemlerinden yararlanılması konusuna dikkat çekildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu, kalın bağırsak kanserinin dünyada ve Türkiye'de gerek kadında, gerekse erkekte üçüncü sırada görülen bir kanser türü olduğunu belirtti. Hastalığın tarama yöntemleriyle önlenebilmesinin mümkün olduğuna dikkat çeken Kuzu, "Erken tanınması ve atlatılabilmesi, tedavi edilebilmesi mümkün. Risk altındaki bireylerin tarama programlarından yararlanması gerekiyor. 50 yaşını geçen her birey risk altında. Hastalığın yüzde 85'i 50 yaş üstünde görülüyor. Bunun dışında ailesinde kalın bağırsak kanseri veya polip hikayesi olanlar risk altında. Kendisinde polip varsa ya da kanser ameliyatı olduysa bu kişiler de risk altında. İltihabi bağırsak hastalığı olanlarda da kalın bağırsak kanseri görülme sıklığı artıyor" diye konuştu.

Hastalığın risklerini azaltmak için yaşam tarzında değişikliğe gidilebileceğine işaret eden Kuzu, aşırı kilolardan kurtulmak, düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak gibi önlemler alınabileceğini söyledi. Kuzu, ileri yaş ve aile öyküsü gibi risk faktörlerinin ise değiştirilemeyeceğini hatırlattı. Son yıllarda kalın bağırsak kanserinin genç yaşlarda görülme sıklığının arttığını aktaran Kuzu, "Araştırmaya göre genç yaşlarda kolon kanseri görülme sıklığı iki kat, rektum kanseri görülme sıklığı ise dört kat daha fazla bulunmuştur" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)