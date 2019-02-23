Son Dakika Haberleri: Gençler Evinde Kazandı

Gençler Evinde Kazandı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u ağırladı.

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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan başkent ekibi puanını 47'ye yükseltti.

KÜNYE

Stat: Eryaman Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Uygar Bebek xx Gençlerbirliği: Emrullah xx, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım xx, Yasin x, Ahmet İlhan Özek x (Matei 80 ?), Sessegnon xxx (Rahmetullah dk. 90+3 ?), Dos Santos xx, Stancu xxx, Selçuk Şahin xxx, Alper xx, Jailton xxx (Nadir Çiftçi dk. 73 x) Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Nobre, Arnason, Erdem Teknik Direktör: Erkan Sözeri Ümraniyespor: Burak x, Aaron xx, Vasilogiannis x (Leandro dk. 59 xx), Serkan xx, Alaaddin xx, Yasir xx, Muhammed xx, Boubacar x (Emircan dk. 46 xx), Tarık x, Madinda xx, Atabey x Yedekler: Metin, Bahadır, Recep, Uğur, Merthan Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek Goller: Yasir (dk. 11 k.k.), Stancu (dk. 47) (Gençlerbirliği), Leandro (dk. 83) (Ümraniyespor) Sarı kartlar: Yasin, Ahmet Oğuz, Emrullah (Gençlerbirliği), Muhammed (Ümraniyespor)

(Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:11 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Spor
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