Gençler Evinde Kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği
, Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan başkent ekibi puanını 47'ye yükseltti.
KÜNYE
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlan
xx, Mehmet Şahan Yılmaz
xx, Uygar Bebek
xx Gençlerbirliği: Emrullah xx, Ahmet Oğuz
xx, Yıldırım xx, Yasin x, Ahmet İlhan Özek
x (Matei 80 ?), Sessegnon xxx (Rahmetullah dk. 90+3 ?), Dos Santos
xx, Stancu xxx, Selçuk Şahin
xxx, Alper xx, Jailton xxx (Nadir Çiftçi
dk. 73 x) Yedekler: Hakan Arıkan
, Mert Nobre
, Arnason, Erdem Teknik Direktör: Erkan Sözeri Ümraniyespor: Burak x, Aaron xx, Vasilogiannis x (Leandro dk. 59 xx), Serkan
xx, Alaaddin xx, Yasir xx, Muhammed xx, Boubacar x (Emircan dk. 46 xx), Tarık x, Madinda xx, Atabey
x Yedekler: Metin, Bahadır, Recep, Uğur, Merthan Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Yasir (dk. 11 k.k.), Stancu (dk. 47) (Gençlerbirliği), Leandro (dk. 83) (Ümraniyespor) Sarı kartlar: Yasin, Ahmet Oğuz, Emrullah (Gençlerbirliği), Muhammed (Ümraniyespor)
(Cem Geçim/İHA)