Gençler Huzurevini Ziyaret Etti
12.01.2026 09:43
Bilecik'te gençler, huzurevi sakinleriyle keyifli anlar yaşadı ve kuşaklar arası bağı güçlendirdi.

Bilecik'te gençler, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Bilecik Halime Hatun Kız Yurdu öğrencileri, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette gençler ile huzurevi sakinleri bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Program kapsamında büyüklerle birlikte spor yapıldı, halaylar çekildi ve samimi sohbetler gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca huzurevi sakinlerinin mutluluğu yüzlerine yansırken, gençler de büyükleriyle vakit geçirmenin sevincini yaşadı. Ziyaretin sonunda gençler, "İyi ki varsınız büyüklerimiz, yine geleceğiz" mesajını ileterek büyüklerin gönlünü kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimiz ile büyüklerimizi bir araya getiren bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmayı ve kuşaklar arası bağı güçlendiriyor. Bu ziyaretleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Halime Hatun, Bilecik, Kültür, Yerel, Son Dakika

