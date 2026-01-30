Gençler Sokak Hayvanları İçin Mama Bıraktı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Diyadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen Kış Kulübü programı kapsamında gençler, sokak hayvanlarını unutmadı.

Değerler eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerle birlikte sokak hayvanları için mama bırakıldı. Soğuk kış günlerinde yapılan etkinlikte gençler, paylaşmanın ve merhametin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Program sayesinde gençlerde sorumluluk, empati ve yardımlaşma duygularının pekiştirilmesi hedeflendi.

Yetkililer, değerler eğitiminin yalnızca anlatılarak değil, yaşayarak öğrenilmesinin önemine vurgu yaparak bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Etkinlik, hem gençler hem de sokak hayvanları adına anlamlı anlara sahne oldu. - AĞRI