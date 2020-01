Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanın sonunda taraftarlar, Hamza Hamzaoğlu'nun doğum gününü pasta keserek kutladı.

Hamzaoğlu: "İyi bir kamp dönemi geçirdik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Antalya kampının ardından Ankara'daki ilk çalışmalarını dün yaptıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor maçına ilişkin "Deplasmanda iyi bir takıma karşı ikinci yarıya başlayacağız. Her ne kadar son maçı Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsak da ilk yarıda elde ettiğimiz başarılı çıkışımızı, ikinci yarıda da oyun olarak daha iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. İnşallah Rize'den iyi bir sonuçla döneriz." diye konuştu.

Lige verilen aranın ardından ilk maçların zor geçtiğine yönelik soru üzerine Hamzaoğlu, "Her takım için ilk maçların zorluğu geçerli. Rizespor da ikinci yarıya yeni başlayacak. Her ne kadar kupa maçı oynayacak olsalar da onlar belki bizden biraz daha konsantrasyon anlamında avantajlı olacaklar ama ben oyuncularımın konsantrasyon konusunda sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum. Antrenmanlarda iyi çalışıyorlar, iyi konsantre oluyorlar. Rizespor maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, transfer çalışmalarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"İhtiyaçlarımız doğrultusunda transferlerimiz yapıldı. Kristoffer Nordfeldt ve Mike van Beijnen'i aramıza kattık, bu şekilde devam edeceğiz. Transferin son anına kadar her şey olabilir. Belki bize güç katacağına inandığımız başka oyuncular alabiliriz. Belki başka kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız olabilir, onları değerlendiririz. Burada her şeyden önemlisi hem kulübümüzün hem oyuncularımızın menfaatlerini göz önünde bulundurarak herkes için doğru olan kararları almaya gayret ediyoruz. Transferin son anına kadar her şey olabilir şimdilik ihtiyaçlarımızı tamamladık."

Hamzaoğlu Ankara'daki çalıştayı değerlendirdi

Başkentte Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na yönelik de Hamzaoğlu, "Her şeyden önce böyle bir niyete girilmiş, bir araya gelinmiş olması güzel. Ne olursa olsun konuşmak, bir şeyleri tartışmak gerekiyor ki doğruyu bulabilelim. Faydalı olacağına inanıyorum, ne kadar faydalı olacağıyla ilgili kesin bir şeyler söylemek mümkün değil. Bu çalıştayın sonuçlarına, alınan kararların ne kadar uygulandığına bakmak lazım. Ama bir niyet olması, bir hamle yapılması güzel, inşallah sonuçları da iyi olur." şeklinde görüşlerini belirtti.