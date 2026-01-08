Gençlerbirliği Hazırlık Maçında Galip Geldi

Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Belek'te bir otelin sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Rize temsilcisi, 10. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 önde kapadı.
Gençlerbirliği, ikinci yarıda 51. dakikada Dilhan Demir ve 75. dakikada Fıratcan Üzüm'ün golleriyle maçı 2-1 kazandı.
İki takım da hazırlıklarına yarın devam edecek.
