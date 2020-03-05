Gençlerbirliği'nde hedef Antalyaspor'u yenip, düşme potasından tamamen uzaklaşmak - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde hedef Antalyaspor'u yenip, düşme potasından tamamen uzaklaşmak - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nde hedef Antalyaspor'u yenip, düşme potasından tamamen uzaklaşmak

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde hedef Antalyaspor'u yenip, düşme potasından tamamen uzaklaşmak, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, ligde geçen hafta Galatasaray karşısında üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Galatasaray'ın kendilerine karşı üstün bir oyun sergilediğini dile getiren Hamzaoğlu, "Çok erken bir gol yedik. Daha sonra oyun düzenimiz de tamamen farklı bir noktaya geldi. Buna rağmen belki 2-1'i yakalasaydık oyun farklı gelişebilirdi. Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Gücümüz yetmedi işin doğrusu." diye konuştu.

Antalyaspor'un karşılaşmasının takım için daha önemli olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, bu maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Ligde Antalyaspor'un bir puan önünde yer aldıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Biz kazandığımız takdirde puanımızı 30'a çıkaracağız ve aşağısı ile bağımızı büyük ölçüde koparmış olacağız. Tabii her şey bitmiş olmayacak ama olası kötü bir sonuçta da yine devam edeceğiz. Kazandığımız takdirde çok önemli bir sıçrama yapmış olacağız. Bu bizim için önemli. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat futbolculara da değinen Hamzaoğlu, "Çoğu hem antrenmanlarda hem maçlarda olan darbeye bağlı sakatlıklar. Umarım en kısa zamanda hepsi aramıza dönerler. Mevcut olan arkadaşlarımızla beraber en iyi şekilde hazırlanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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