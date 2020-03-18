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Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları
6 saat önce
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında başkentte İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Çalışma, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması, 22 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:12 Kaynak: AA
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