Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

15 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra sahaya geçti.

Başkent ekibi, sahada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu ve Arda Kızıldağ antrenmanda yer almadı.

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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