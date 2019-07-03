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Gençlerbirliği'nde transfer

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ı transfer etti.
Başkent ekibi, son olarak Altınordu'da forma giyen 1990 doğumlu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan da imza sırasında hazır bulundu.
Berlin doğumlu Sefa Yılmaz, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu takımlarında görev yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:26 Kaynak: AA
Spor
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