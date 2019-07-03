Gençlerbirliği'nde transfer
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:26 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, Sefa Yılmaz
'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Kaplan
'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ı transfer etti.
Başkent ekibi, son olarak Altınordu
'da forma giyen 1990 doğumlu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy
ve teknik direktör Mustafa Kaplan da imza sırasında hazır bulundu. Berlin
doğumlu Sefa Yılmaz, Türkiye
'de Kayserispor
, Trabzonspor
, Alanyaspor, Gaziantepspor
, Boluspor
ve Altınordu takımlarında görev yaptı.
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