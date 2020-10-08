Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

08.10.2020 18:47
Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde üç günlük iznin ardından toplanan kırmızı-siyahlıların, teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Berat Ayberk Özdemir, İlker Karakaş, Mattias Johansson, Kristoffer Nordfeldt ve Floyd Ayite'nin katılmadığı aktarıldı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Denizlispor, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

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