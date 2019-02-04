Gençlerbirliği'nin Eski Başkanlarından Hasan Şengel Taburcu Edildi
5 dakika önce
Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel taburcu edildi.
Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel taburcu edildi.
Kırmızı-siyahlı kulübünün divan kurulu başkanlığını sürdüren Şengel'in mide kanaması nedeniyle yatırıldığı Hacettepe Hastanesinde tedavisi yapıldı.
1931 doğumlu Şengel, 1976-1977 yıllarında kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığını üstlenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:03 Kaynak: AA
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