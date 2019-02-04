Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nin Eski Başkanlarından Hasan Şengel Taburcu Edildi

Gençlerbirliği'nin Eski Başkanlarından Hasan Şengel Taburcu Edildi

5 dakika önce

Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel taburcu edildi.

Gençlerbirliği'nin Eski Başkanlarından Hasan Şengel Taburcu Edildi, System.String[]
Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel taburcu edildi.

Kırmızı-siyahlı kulübünün divan kurulu başkanlığını sürdüren Şengel'in mide kanaması nedeniyle yatırıldığı Hacettepe Hastanesinde tedavisi yapıldı.

1931 doğumlu Şengel, 1976-1977 yıllarında kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığını üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:03 Kaynak: AA

Spor
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