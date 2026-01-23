Gençlerbirliği, Onyekuru'yu Kadroda Tutacak - Son Dakika
Spor

Gençlerbirliği, Onyekuru'yu Kadroda Tutacak

Gençlerbirliği, Onyekuru\'yu Kadroda Tutacak
23.01.2026 12:35
Basın sözcüsü Şanal, Onyekuru'nun takımda kalacağını ve Zuzek'in transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, Henry Onyekuru'nun takımda kalacağını dile getirirken, Zan Zuzek'in Amed Sportif Faaliyetler'e transferinin de gerçekleşmediğini belirtti.

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi. Şanal, Gençlerbirliği'nin hedeflerini, duruşunu ve geleceği dair vizyonunu şeffaf bir iletişim anlayışıyla paylaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Kulüp ile basın arasındaki bağı kuvvetlendirmek istediklerini aktaran Şanal, "Eleştiriye açık, doğru bilgiye dayalı ve samimi bir iletişimin hem kulübümüze hem de Türk sporuna katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Gençlerbirliği sadece bir spor kulübü değil, bir duruş, bir kültür, aynı zamanda bir geleneğin adı. Hiç kuşkusuz basınımız bizimle yürünecek bu yolda en kıymetlimiz" diye konuştu.

"Zan Zuzek konusu kapandı"

Zan Zuzek'in, Amed Sportif Faaliyetler'e transferine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şanal, "Zuzek konusu kapandı. Biz Amedspor ile anlaştık. Fakat Amedspor oyuncuyla anlaşamadı. Dün gece itibarıyla durum bu" ifadelerini kullandı.

"Onyekuru takımda kalacak"

Onyekuru'nun takımda kalacağını da vurgulayan Başkent ekibinin basın sözcüsü, "Hatta takip ettiyseniz 2-3 gündür antrenmanlarda çok iyi. Takımda kalmasını biz istiyoruz. Çünkü Onyekuru'nun ismiyle Gençlerbirliği'nin ismi bütünleşirse hem marka değeri olarak hem de Onyekuru'nun bize katacaklarıyla iyi noktaya geleceğini düşünüyoruz. Sakatlıklar yaşadı, bazı sıkıntılar yaşadı. Biz de yönetime yeni geldik. Onyekuru ile iyi bir iletişim kuruyoruz" cümlelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Onyekuru'yu Kadroda Tutacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Onyekuru'yu Kadroda Tutacak - Son Dakika
