Gençlere Avrupa fırsatları anlatılıyor - Son Dakika
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Gençlere Avrupa fırsatları anlatılıyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, temas noktası olduğu Eurodesk ağı faaliyetleri kapsamında gençlerin Avrupa fırsatlarını tanımalarına olanak sağlamayı sürdürüyor.

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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, temas noktası olduğu Eurodesk ağı faaliyetleri kapsamında gençlerin Avrupa fırsatlarını tanımalarına olanak sağlamayı sürdürüyor.


Avrupa Dayanışma Programı hakkında 29 Ekim Gençlik Merkezi Ali İsmail Korkmaz Sahnesi'nde gerçekleştirilen son bilgilendirme toplantısına 30 genç katıldı. Gençlik merkezi çalışanları, gençlere Avrupa'da 2 haftadan 1 yıla kadar nasıl gönüllülük yapabilecekleri ile alakalı bilgilendirmelerde bulundu. Programın avantajları, nasıl proje bulunabileceği, başvuruları esasları ve kabul aldıktan sonra yapılması gereken işlemler gibi konuların ele alındığı toplantıda gençlere kapsamlı bilgi verildi.


Gençlere tamamen ücretsiz biçimde Avrupa'da gönüllülük yapabilmelerini sağlayan Avrupa Dayanışma Programı'na dair bir sonraki toplantı ise 26 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, 29 Ekim, Avrupa, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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