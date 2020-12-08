Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu - Son Dakika

- Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu'nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle inerek tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Şanlıurfa'da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu'nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle kaymaları tehlikeye yol açıyor. Gençlerin merdivenden bisikletle inme çalışmaları görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin merdivenden inmek için birbirleriyle yarışması şaşkınlıkla izlendi. Çocukların bisikletlerinin merdivenlere takılmaması ve kaymaması olası bir kazayı önledi.