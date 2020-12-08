Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu - Son Dakika

Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu
08.12.2020 15:04
- Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu Şanlıurfa'da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu'nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle inerek tehlikeye davetiye çıkarıyor.
- Gençlerin Balıklıgöl'deki tehlikeli oyunu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu'nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle inerek tehlikeye davetiye çıkarıyor.
Şanlıurfa'da bir grup genç, tarihi Balıklıgöl Platosu'nda bulunan dik merdivenlerden bisikletle kaymaları tehlikeye yol açıyor. Gençlerin merdivenden bisikletle inme çalışmaları görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin merdivenden inmek için birbirleriyle yarışması şaşkınlıkla izlendi. Çocukların bisikletlerinin merdivenlere takılmaması ve kaymaması olası bir kazayı önledi.
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