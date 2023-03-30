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Gençlerin berberde silahla şakalaşması ölümle son buldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te berber dükkanında gençlerin silahla şakalaşması sırasında ateş alan silahtan çıkan merminin hedefi olan bir genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç bir berber dükkanında silahla şakalaştığı esnada silah ateş aldı. Ateş alan silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 16 yaşındaki Abdulsamet C. ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.