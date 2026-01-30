Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı Tamamlandı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinesinde, Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" üç gün süren programın ardından tamamlandı.

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı gruplar halinde katıldığı kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, mahremiyet eğitimi, manevi etkinlikler, değerler eğitimi, atölye çalışmaları ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi.

Kamp programını ziyaret eden Müftü Vekili Sinan Cansever ve Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, öğrencilerle bir araya gelerek hasbihal etti.

Programın hazırlanması ve yürütülmesinde Gençlik Koordinatörlüğü öncülük ederken, vaizler ve manevi danışmanlar da ders ve etkinliklerde görev aldı.

Kamp, gençlerin hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sunan verimli bir organizasyon olarak sona erdi. - AFYONKARAHİSAR