Son Dakika Haberleri: Gençlik Kervanı Köy Yollarında

Gençlik Kervanı Köy Yollarında

1 saat önce

Kayseri Akademi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen "Gençlik Karavanı" Mobil Gençlik Merkezi projesi 1 Şubat 2019 itibariyle Kayseri Civarı İlçelerde faaliyet göstermeye başladı.

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Kayseri Akademi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen "Gençlik Karavanı" Mobil Gençlik Merkezi projesi 1 Şubat 2019 itibariyle Kayseri Civarı İlçelerde faaliyet göstermeye başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme 2018-2 Çağrı döneminde Kayseri Gençlik Merkezi tarafından sunulan "Gençlik Karavanı" Projesi desteklenmeye layık görüldü.

Proje kapsamında Kayseri Gençlik Merkezinde gönüllülük faaliyetlerine katılan gençlerin oluşturduğu ekip proje boyunca köy okullarına giderek öğrencilere matrak, dart, futbol, yüz boyama etkinlikleri, mangala, okçuluk, yöresel oyunlar, langırt gibi faaliyetlerle unutamayacakları bir gün yaşatıp ardından da hediyeler vererek köyden ayrılıyor.

Proje Başlangıcından itibaren Yahyalı, İncesu ve Develi ilçelerini ziyaret eden "Gençlik Karavanı" en son Bünyan Pirahmet Mahallesi Pirahmet İlkokulunu ziyaret etti.

Gün boyu öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapan gençlerimiz gün sonunda 15 Temmuz Şehidi Bünyanlı Şehit Cennet Yiğit adına oluşturulan Anı Evini ziyaret edip annesinin elini öptü.

1 Yıl devam edecek proje ile 16 ilçeden 40.000 gence ulaşmayı hedefleyen proje 1 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Futbol, Kayseri, Spor
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