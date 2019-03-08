Son Dakika Haberleri: Gençlik Merkezine Gece Denetimi

Gençlik Merkezine Gece Denetimi

2 saat önce

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Kilis Gençlik Merkezinde gece denetimi yaptı.

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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Kilis Gençlik Merkezinde gece denetimi yaptı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve Daire Başkanı Halil İbrahim Demir, Kilis Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Kilis Gençlik Merkezinde gece incelemelerde bulundu. Gençlik Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ile Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Çivit'ten bilgi alan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, 7/24 açık Gençlik Merkezini gece ziyaret ederek, gençlerin çalışmalarını yerinde incelediler. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

İbrahim Demir, Kilis, Emre Topoğlu, Yaşam
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