Gençlik Projeleri Salıpazarı\'na Sunuldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gençlerin aktif katılımını ve karar alma süreçlerindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan gençlik projelerinin başvuruları tamamlanarak Ulusal Ajans'a sunuldu.

Salıpazarı Kaymakamlığı uhdesinde, Salıpazarı Gençlik Merkezi Gençlik Proje Ekibi tarafından Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında hazırlanan proje ve akreditasyon başvuruları, Ulusal Ajans'a iletildi.

Gençlerin doğrudan sürece dahil olduğu ve gençler tarafından yönetilen projelerde, ilçedeki kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları destekleyici paydaş olarak yer aldı. Projelerin, gençlerin Avrupa fırsatlarını "yaşayarak öğrenme" modeliyle deneyimlemelerine imkan tanıması hedefleniyor.

Başvurusu yapılan projelerde, Avrupa vatandaşlığı, katılımcı gençlik, gençlerin sosyal ve kişisel gelişimi, yeşil seyahat, dijital beceriler ve kültürlerarası öğrenme gibi Erasmus+ program öncelikleri öne çıkıyor. Ayrıca projelerde, gurbetçi Türkler, Endülüs tarihi ve Balkanlar'daki Osmanlı izleri gibi tarihsel ve kültürel temalarla gençlerin ortak Avrupa mirasına ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Salıpazarı Gençlik Derneği ile birlikte yürütülecek çalışmalarda gençlere mentörlük desteği sağlanarak proje yazımı, uygulama ve yaygınlaştırma süreçlerinde aktif rol almaları teşvik edilecek. Böylece gençlerin hem yerel düzeyde hem de uluslararası alanda sorumluluk alabilen bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Yetkililer, hazırlanan projelerin Salıpazarı'ndaki gençlerin Avrupa ile daha güçlü bağlar kurmasına, yeni beceriler kazanmasına ve toplumsal hayata daha etkin katılım sağlamasına önemli katkılar sunacağını belirtti.