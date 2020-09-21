Gençlik Spor Bakanlığı personeline bağımlılıkla mücadele semineri - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay arasında imzalanan protokol gereği bağımlılığın önlenmesine yönelik eğitim seminerleri verilmeye başlandı.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Adıyaman Yeşilay Formatörü Ramazan Mamiş, hazırladığı görsel ve videolar ile Gençlik Spor Bakanlığı çalışanlarına madde bağımlılığı, tütün ve alkol bağımlılığı ile teknoloji bağımlılığına yönelik sunum gerçekleştirdi.

Seminerle Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatında gençlere yönelik hizmet veren personellerin bağımlılıkla mücadelede etkin rol almaları ve yaşanabilecek sorunlara yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Eğitime çok sayıda personel katıldı.