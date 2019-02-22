Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

1 saat önce

Bir dizi incelemelerde bulanmak üzere Kayseri'ye gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, yeni dönem spor projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret, System.String[]
Bir dizi incelemelerde bulanmak üzere Kayseri'ye gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, yeni dönem spor projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun Başkan Büyükkılıç'ı ziyaretlerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Sayın Sinan Aksu'nun ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Erciyes Dağı gibi kış sporlarında Dünya'nın çekim merkezi olması için büyük gayret gösterdiğimiz bir değerimizin yanı sıra sportif alanda Kayseri'yi marka ve cazibe merkezi konumuna getirecek projelerimizi anlattık. 4 üniversite ve on binlerce öğrencisi ile üniversiteler şehri olan Kayseri'mizde ülkemizi geleceğe taşıyacak bu gençlerimizin rahatı ve konforu için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile hayata geçirmek istediğimiz projelerimizin detayları hakkında bilgiler verdik, destek istedik." dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Aksu, Güncel
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