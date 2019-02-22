Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
1 saat önce
Bir dizi incelemelerde bulanmak üzere Kayseri'ye gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, yeni dönem spor projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Bir dizi incelemelerde bulanmak üzere Kayseri
'ye gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu
, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
'ı ziyaret ederek, yeni dönem spor projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun Başkan Büyükkılıç'ı ziyaretlerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Sayın Sinan Aksu'nun ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Erciyes
Dağı gibi kış sporlarında Dünya'nın çekim merkezi olması için büyük gayret gösterdiğimiz bir değerimizin yanı sıra sportif alanda Kayseri'yi marka ve cazibe merkezi konumuna getirecek projelerimizi anlattık. 4 üniversite ve on binlerce öğrencisi ile üniversiteler şehri olan Kayseri'mizde ülkemizi geleceğe taşıyacak bu gençlerimizin rahatı ve konforu için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile hayata geçirmek istediğimiz projelerimizin detayları hakkında bilgiler verdik, destek istedik." dedi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:19 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı
Erdoğan İmza Attı, Genelge Yayımlandı! 19 Mayıs'ın 100'üncü Yılında Tüm Yurtta Kutlamalar Düzenlenecek
Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı
Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış