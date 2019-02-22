Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı

Erdoğan İmza Attı, Genelge Yayımlandı! 19 Mayıs'ın 100'üncü Yılında Tüm Yurtta Kutlamalar Düzenlenecek

Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı