Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay'da kütüphane açılışı yaptı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski statta incelemelerde bulundu.

Amatör Lig'de mücadele eden İskenderunspor oyuncularıyla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu'na futbolcular atkı ve forma hediye etti.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Meydan Mahallesi'ndeki Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Kasapoğlu, buranın baştan sona yenilenmesi talimatını verdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Kapalı Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulunan Kasapoğlu, daha sonra İSTE Merkez Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kesti.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cemil Meriç'i de yetiştiren bu toprakların düşünce dünyası için, kitap için önemli bir misyonu ifade eden topraklar olduğunu söyledi.

Kütüphanelerde nice aydınların yetişeceğini ve insanlığa ışık saçacağına inandığını dile getiren Kasapoğlu, açılışı yapılan kütüphanenin kente, insanlığa hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kütüphaneyi gezerek gençlere kitap dağıtan Kasapoğlu, burada öğrenci toplulukları temsilcileriyle bir araya geldi.