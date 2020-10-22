Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak

22.10.2020 15:09
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için kültür & sanat yarışmaları düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, "Gençlerde sanat kavramını pekiştirmek, sanata gönül veren ve bu konuda kaygıları olan sanatçı adaylarımıza yol...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için kültür & sanat yarışmaları düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, "Gençlerde sanat kavramını pekiştirmek, sanata gönül veren ve bu konuda kaygıları olan sanatçı adaylarımıza yol gösterebilmek bizim için çok önemli" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin geleneksel sanata sahip çıkması, yeteneklerinin geliştirilmesi ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için bu yılda kültür sanat yarışmaları düzenledi. Elemeler tamamlanırken, finaller Kasım ayında Ankara'da yapılacak.

Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerine üye olan gençler 'Bir Şiir Bir Nefes' sloganıyla Şiir okuma ve 'Sahne Sırası Sende' sloganıyla Türk Müziği Yarışmalarında yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Gençler Arası Türk Müziği Yarışması; Türk Müziği (Solo Kız/Erkek), Popüler Müzik, (Solo Kız/Erkek) ve Özgün Yorum olmak üzere 5 kategoride ve 18-29 yaş aralığında düzenlendi. Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması ise; 14-17/18-25 Bay/Bayan olmak üzere yapıldı.

Müzik dalında gençler, Türk Halk Müziği - Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, Pop, Özgün, Arabesk ve Rock dallarından eserler seslendirdi. Şiir Okuma yarışmasında konular katılmcı gençler tarafından belirlendi.

Türkiye Finalleri, Kasım ayında Ankara'da düzenlenecek

İl yarışmaları temmuz ayında yapılırken Kültür Sanat Yarışmalarının bölge finalleri eylül ayı içerisinde 7 İlde (Kayseri, Adana, Şırnak, Erzurum, Trabzon, Manisa, Edirne) İl pandemi kurulunun görüşü alınarak fiziksel ve online olarak gerçekleştirildi.

Yarışmalara şiir okuma alanından bin 296 genç, ses alanından bin 539 genç katılım gösterdi. Bölge yarışmalarında birinci olan katılımcılar Türkiye Finallerine katılım sağlamaya hak kazanırken, Türkiye finalleri 18-19 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Türkiye finalinde ünlü isimler jüri/onur konuğu olarak görev yapacak. Şiir Okuma, Türk Müziği yarışmasında kategorisinde birinci olan gençler yurt dışı kültür gezisi ile ödüllendirilecek. İkinci ve üçüncü olan gençlere de hediyeler verilecek.

"Genç sanatçı adaylarına yol gösterebilmek bizim için son derece önemli"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç yeteneklerin ortaya çıkması ve yeni yapıtların üretilmesi amacıyla kültür - sanat yarışmalarına çok önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimiz hem bilgili ve donanımlı yetişsinler, hem de zengin ve derinlikli bir bakış açısına sahip olsunlar istiyoruz. Genç nesillerde sanat ve kariyer kavramını pekiştirmek; bir meslek olarak sanatı tercih etmeyi düşünen ve bu konuda kaygıları, endişeleri olan sanatçı adaylarına yol gösterebilmek bizim için son derece önemli." dedi.

Gençlerin kültür ve sanata olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bizim kültürlü, çalışkan, üretken, yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. 2014 yılından beri düzenlenen bu yarışmalarla gençlerimize destek olmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Gençlerimizin yolunu açmaya, onların geleceklerini aydınlatmaya devam ediyoruz. Toplumun her kesimini, özellikle de gençlerimizi daha yüksek hayat standardına kavuşturmak için daha çok çalışacağız. Sanatta, şiirde, edebiyatta ve sporda çok güçlü bir gelecekle inşallah ülkemizi dünyanın her bir noktasında temsil edeceğiz. Bu yarışmada birbirinden güzel eserler sunan tüm katılımcıları gönülden kutluyor, gençlerimize finallerde başarılar diliyorum." - ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Sanatçı, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Dinlenme tesisinde doğurduğu bebeği çöpe atıp yolculuğuna devam etti! Evlat katili kadın yakayı ele verdi Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat "Bold" Marmaris'e geldi Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Barajda balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni bulundu Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı         
15:07
Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı         
14:50
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok         
14:22
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek         
13:19
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 15:28:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei