Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışma Finalleri Kasım ayında yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için kültür & sanat yarışmaları düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, "Gençlerde sanat kavramını pekiştirmek, sanata gönül veren ve bu konuda kaygıları olan sanatçı adaylarımıza yol gösterebilmek bizim için çok önemli" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin geleneksel sanata sahip çıkması, yeteneklerinin geliştirilmesi ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için bu yılda kültür sanat yarışmaları düzenledi. Elemeler tamamlanırken, finaller Kasım ayında Ankara'da yapılacak.

Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerine üye olan gençler 'Bir Şiir Bir Nefes' sloganıyla Şiir okuma ve 'Sahne Sırası Sende' sloganıyla Türk Müziği Yarışmalarında yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Gençler Arası Türk Müziği Yarışması; Türk Müziği (Solo Kız/Erkek), Popüler Müzik, (Solo Kız/Erkek) ve Özgün Yorum olmak üzere 5 kategoride ve 18-29 yaş aralığında düzenlendi. Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması ise; 14-17/18-25 Bay/Bayan olmak üzere yapıldı.

Müzik dalında gençler, Türk Halk Müziği - Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, Pop, Özgün, Arabesk ve Rock dallarından eserler seslendirdi. Şiir Okuma yarışmasında konular katılmcı gençler tarafından belirlendi.

Türkiye Finalleri, Kasım ayında Ankara'da düzenlenecek

İl yarışmaları temmuz ayında yapılırken Kültür Sanat Yarışmalarının bölge finalleri eylül ayı içerisinde 7 İlde (Kayseri, Adana, Şırnak, Erzurum, Trabzon, Manisa, Edirne) İl pandemi kurulunun görüşü alınarak fiziksel ve online olarak gerçekleştirildi.

Yarışmalara şiir okuma alanından bin 296 genç, ses alanından bin 539 genç katılım gösterdi. Bölge yarışmalarında birinci olan katılımcılar Türkiye Finallerine katılım sağlamaya hak kazanırken, Türkiye finalleri 18-19 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Türkiye finalinde ünlü isimler jüri/onur konuğu olarak görev yapacak. Şiir Okuma, Türk Müziği yarışmasında kategorisinde birinci olan gençler yurt dışı kültür gezisi ile ödüllendirilecek. İkinci ve üçüncü olan gençlere de hediyeler verilecek.

"Genç sanatçı adaylarına yol gösterebilmek bizim için son derece önemli"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç yeteneklerin ortaya çıkması ve yeni yapıtların üretilmesi amacıyla kültür - sanat yarışmalarına çok önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimiz hem bilgili ve donanımlı yetişsinler, hem de zengin ve derinlikli bir bakış açısına sahip olsunlar istiyoruz. Genç nesillerde sanat ve kariyer kavramını pekiştirmek; bir meslek olarak sanatı tercih etmeyi düşünen ve bu konuda kaygıları, endişeleri olan sanatçı adaylarına yol gösterebilmek bizim için son derece önemli." dedi.

Gençlerin kültür ve sanata olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bizim kültürlü, çalışkan, üretken, yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. 2014 yılından beri düzenlenen bu yarışmalarla gençlerimize destek olmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Gençlerimizin yolunu açmaya, onların geleceklerini aydınlatmaya devam ediyoruz. Toplumun her kesimini, özellikle de gençlerimizi daha yüksek hayat standardına kavuşturmak için daha çok çalışacağız. Sanatta, şiirde, edebiyatta ve sporda çok güçlü bir gelecekle inşallah ülkemizi dünyanın her bir noktasında temsil edeceğiz. Bu yarışmada birbirinden güzel eserler sunan tüm katılımcıları gönülden kutluyor, gençlerimize finallerde başarılar diliyorum." - ANKARA