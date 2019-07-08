Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan Vali Nayir'e ziyaret
1 saat önce
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:32 Kaynak: İHA
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
'i ziyaret etti.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili
Ali İhsan Yavuz
birtakım temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya geldi. Yavuz ilk programında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi
Nayir'i makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Milletvekili Yavuz, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya'yı ziyaret etmek için valilikten ayrıldı. - SAKARYA
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