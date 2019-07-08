Son Dakika Haberleri: Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan Vali Nayir'e ziyaret
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Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan Vali Nayir'e ziyaret

1 saat önce

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan Vali Nayir'e ziyaret, System.String[]
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz birtakım temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya geldi. Yavuz ilk programında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Milletvekili Yavuz, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı ziyaret etmek için valilikten ayrıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:32 Kaynak: İHA
Ahmet Hamdi Nayir, Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Sakarya, Politika
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