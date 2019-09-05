Genel Müdür Başaran'dan Demirci'ye hizmet ziyareti

İlçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi alan Başaran, mahalle muhtarları ile de görüştü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci ilçesine ziyarette bulundu. Ziyaretinde Genel Müdür Başaran'a İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak eşlik etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan, MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir ve Demirci Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Bülent Yılmaz, da yer aldı. İlk olarak ilçedeki yatırımlar ile ilgili olarak bilgi alan Başaran, Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci ve Kayaköy Mahalle Muhtar Azası Remzi Göl ile de görüşerek taleplerini dinledi.

"Bütünüyle kalkınmış bir Manisa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, ilçelerdeki işleyişin aksamaması için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, "Manisa merkez ve 15 ilçemizde yıllardır yapılmayan, yapılamayan hizmetleri birer birer hayata geçirdik. Bunu yaparken de ilçelerdeki işleyişi tüm ekiplerimizle yakından takip ettik. Başarıyı sürekli olarak sahada yer alarak sağlıyoruz. Manisa merkeze en uzak ilçelerimizden biri olan Demirci'de de altyapıdan üstyapıya, sondajlardan içme suyu deposu tadilatlarına kadar hayata geçirdiğimiz hizmetler ile vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm olduk. Bu dönemde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütünüyle kalkınmış bir Manisa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.