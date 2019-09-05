Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Başaran'dan Demirci'ye hizmet ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Genel Müdür Başaran'dan Demirci'ye hizmet ziyareti

3 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, yapılan hizmetleri yakından takip etmek için Demirci ilçesini ziyaret etti.

Genel Müdür Başaran'dan Demirci'ye hizmet ziyareti, System.String[]

İlçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi alan Başaran, mahalle muhtarları ile de görüştü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci ilçesine ziyarette bulundu. Ziyaretinde Genel Müdür Başaran'a İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak eşlik etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan, MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir ve Demirci Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Bülent Yılmaz, da yer aldı. İlk olarak ilçedeki yatırımlar ile ilgili olarak bilgi alan Başaran, Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci ve Kayaköy Mahalle Muhtar Azası Remzi Göl ile de görüşerek taleplerini dinledi.

"Bütünüyle kalkınmış bir Manisa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, ilçelerdeki işleyişin aksamaması için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, "Manisa merkez ve 15 ilçemizde yıllardır yapılmayan, yapılamayan hizmetleri birer birer hayata geçirdik. Bunu yaparken de ilçelerdeki işleyişi tüm ekiplerimizle yakından takip ettik. Başarıyı sürekli olarak sahada yer alarak sağlıyoruz. Manisa merkeze en uzak ilçelerimizden biri olan Demirci'de de altyapıdan üstyapıya, sondajlardan içme suyu deposu tadilatlarına kadar hayata geçirdiğimiz hizmetler ile vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm olduk. Bu dönemde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütünüyle kalkınmış bir Manisa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Demirci, Manisa, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:36 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani adam ayrı yaşadığı karısını, kızları yan odadayken boğazından bıçaklayarak öldürdü
Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:39:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genel Müdür Başaran'dan Demirci'ye hizmet ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]