Genel Sağlık-İş Kırşehir'de örgütleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genel Sağlık-İş Kırşehir'de örgütleniyor - Son Dakika

Genel Sağlık-İş Kırşehir'de örgütleniyor

6 saat önce

İş Sendikası, Kırşehir'de örgütlenme çalışmalarına sağlık çalışanlarının katılımıyla başladı.

Genel Sağlık-İş Kırşehir'de örgütleniyor, System.String[]

İş Sendikası, Kırşehir'de örgütlenme çalışmalarına sağlık çalışanlarının katılımıyla başladı.


Toplantıda bir araya gelen sağlık çalışanlarına seslenen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sendikal mücadeleye farklı bir bakış açısı ile baktıklarını ve yola çıktıklarını söyledi. Bacaksız açıklamasında; "Söylem ve eylemde bir ve dayanışma içerisinde olacağız. İdareye haksızlık karşısında tepki veren yetkili anlayışı ile hareket edeceğiz. Emekli olan bir çok meslek çalışanımız başka işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Demokrasi ve ekonomik haklarımıza ayrıştırmadan bütünleştirerek sahip çıkacağız" dedi. Genel Sağlık – İş Kırşehir Temsilcisi Nuh Karakaya ise konuşmasında; sağlık çalışanlarının politik hamleler yerine daha sosyal aktivitelerle kaynaştırılacağını haklarının ise savunucusu olacaklarını söyledi.


Kırşehir'de yapılan istişare toplantısına Genel Sağık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Birleşik Kamu İş Genel Sekreteri Hakan Külünk, Eğitim İş Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça ve sanatçı İlkay Akkaya katıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:57:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genel Sağlık-İş Kırşehir'de örgütleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]